Эксперт раскритиковала методику определения самых востребованных профессий в России
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ в эфире НСН пояснила, как определить потребность общества в той или иной профессии.
Продавец-кассир и повар стали самыми востребованными профессиями по мнению работодателей. ВНИИ труда провел опрос организаций, чтобы уточнить перечень востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена. Всего вопросы были заданы представителям почти 27 тысяч организаций. Предприятия заявили как о востребованных почти о 33 тысячах профессий. После обработки массива специалистами ВНИИ труда в списке осталось 1 075.
Так, профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, повара — в 862. На третьем месте — педагог профессионального образования (557). Далее следуют юрист (488) и специалист по социальной работе (483).
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН усомнилась в адекватности опроса из-за весьма определенной формулировки.
«Все зависит от методики подсчета НИИ труда. Спросили у огромного числа работодателей о самых нужных профессиях, те им ответили. В итоге в топе оказались самые массовые профессии. У нас 7% всего занятого населения работает продавцами. Нужно просто понимать, что входит в контекст востребованности», - отметила эксперт.
Самая главная причина востребованности – текучесть кадров, а вторая – получение новых заказов или расширение производства. Опрос показал, что наиболее востребованным остаётся средний уровень квалификации (47%), но высокий уровень уступает ему лишь на 1%. В специалистах с низкой квалификацией заинтересованы 7% респондентов.
«Социологи изучили спрос, теперь нужно изучить предложения и соотнести, сколько у нас людей обладают такой квалификацией. И только в соотношении цифр мы можем говорить о дефиците или об профессионалов в этой сфере или об их достаточном количестве. Если появится новая профессия, по которой не готовят, то про нее и скажут 10 человек при такой методике опроса», - заявила Елена Варшавская.
Согласно опросу ВНИИ труда, в десятку самых востребованных профессий также вошли специалист по закупкам (384), педагог дополнительного образования детей и взрослых (343), медицинская сестра (312), делопроизводитель (297) и бухгалтер (241).
А вот что касается действительно востребованных профессий, то здесь, по мнению Елены Варшавской нужно проводить отдельные исследования, четко формулируя вопросы и структурируя ответы.
«Что нужно с точки зрения профессий, в каком объеме, хотя бы на краткосрочную перспективу понять и заявить сейчас очень сложно. В обществе сложилось мнение, что экономистов у нас очень много, а инженеров у нас не хватает. Согласно моим исследованиям, которые я проводила с коллегой, показали, что это не соответствует реальности. Рынок труда не говорит, что у нас переизбыток экономистов и дефицит инженеров. Мы изучаем спрос не по «хотелкам», что я хочу, а по платежеспособности, за что наниматель имеет возможность заплатить деньги», - резюмировал профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ Елена Варшавская.
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