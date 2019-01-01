Эксперт раскритиковала методику определения самых востребованных профессий в России

Продавец-кассир и повар стали самыми востребованными профессиями по мнению работодателей. ВНИИ труда провел опрос организаций, чтобы уточнить перечень востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена. Всего вопросы были заданы представителям почти 27 тысяч организаций. Предприятия заявили как о востребованных почти о 33 тысячах профессий. После обработки массива специалистами ВНИИ труда в списке осталось 1 075.

Так, профессию продавца-кассира назвали в 980 случаях, повара — в 862. На третьем месте — педагог профессионального образования (557). Далее следуют юрист (488) и специалист по социальной работе (483).

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН усомнилась в адекватности опроса из-за весьма определенной формулировки.

«Все зависит от методики подсчета НИИ труда. Спросили у огромного числа работодателей о самых нужных профессиях, те им ответили. В итоге в топе оказались самые массовые профессии. У нас 7% всего занятого населения работает продавцами. Нужно просто понимать, что входит в контекст востребованности», - отметила эксперт.

Самая главная причина востребованности – текучесть кадров, а вторая – получение новых заказов или расширение производства. Опрос показал, что наиболее востребованным остаётся средний уровень квалификации (47%), но высокий уровень уступает ему лишь на 1%. В специалистах с низкой квалификацией заинтересованы 7% респондентов.

«Социологи изучили спрос, теперь нужно изучить предложения и соотнести, сколько у нас людей обладают такой квалификацией. И только в соотношении цифр мы можем говорить о дефиците или об профессионалов в этой сфере или об их достаточном количестве. Если появится новая профессия, по которой не готовят, то про нее и скажут 10 человек при такой методике опроса», - заявила Елена Варшавская.