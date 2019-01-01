ВОЗ признала выгорание на работе болезнью
Всемирная организация здравоохранения официально признала выгорание на работе болезнью. Как пишет РИА Новости, она внесена в каталог Международной классификации болезней с формулировкой «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться». По мнению экспертов, в общей сложности существует три характерных проявления этого заболевания: чувство истощения, усиление психической отрешенности или негативное отношение к работе, а также снижение производительности труда.
Специалисты подчёркивают, что признание выгорания на работе болезнью позволит всем страдающим от этого состояния обратиться за помощью к профессионалам.
Ранее НСН сообщала, что 79% сотрудников российских компаний испытывали синдром эмоционального выгорания или сталкивались с выгоранием среди коллег и знакомых. Такие данные приводятся в исследовании рекрутингового агентства Hays. Наемные работники в нашей стране в высокой степени подвержены эмоциональному выгоранию, поскольку постоянно задерживаются на работе и перерабатывают, находятся в стрессе и под давлением руководства.
Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс объяснил НСН, что выгорание на рабочем месте происходит далеко не во всех социальных группах.
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