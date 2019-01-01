ВОЗ признала выгорание на работе болезнью

Всемирная организация здравоохранения официально признала выгорание на работе болезнью. Как пишет РИА Новости, она внесена в каталог Международной классификации болезней с формулировкой «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться». По мнению экспертов, в общей сложности существует три характерных проявления этого заболевания: чувство истощения, усиление психической отрешенности или негативное отношение к работе, а также снижение производительности труда.

Специалисты подчёркивают, что признание выгорания на работе болезнью позволит всем страдающим от этого состояния обратиться за помощью к профессионалам.