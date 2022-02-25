Эксперт назвал банковские карты для оплаты покупок россиян за границей
Российские граждане могут столкнуться с трудностями при использовании за границей карт банков, попавших под санкции стран Запада. Однако опасаться отключения России от системы SWIFT путешественникам не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По его словам, платежные системы Visa и Mastercard, которыми пользуется большинство россиян за рубежом, не включены в нынешние санкционные пакеты. Более того, это частные компании, стремящиеся увеличить свою прибыль, а значит — они не особенно хотят присоединяться к санкциям в отношении России.
Однако туристы все равно могут испытать сложности при использовании пластиковых карт. В этом вопросе все зависит от банка-эмитента.
«Если карта выпущена банком, который не попал под санкции, то туристам особенно волноваться ни о чем не надо. Если же банк попал в пакет односторонних санкций — тут уже есть почва для волнений. Связано это может быть с запретом на долларовые операции», — объяснил специалист.
Он порекомендовал туристам в любом случае брать с собой в поездки наличные деньги, чтобы подстраховать себя от такого рода рисков.
При этом опасаться, отключения России от SWIFT вообще не стоит, считает аналитик. По его словам, Это система передачи информации банкам о совершенных ими операциях, то есть это внутренняя банковская история. И затрагивает она в основном сделки в корпоративном секторе, преимущественно на финансовом рынке. К простым гражданам это не имеет практически никакого отношения.
Ранее стало известно, что Центробанк и правительство окажут поддержку российским банкам, попавшим под санкции западных стран в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.
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