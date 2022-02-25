Эксперт назвал банковские карты для оплаты покупок россиян за границей

Российские граждане могут столкнуться с трудностями при использовании за границей карт банков, попавших под санкции стран Запада. Однако опасаться отключения России от системы SWIFT путешественникам не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, платежные системы Visa и Mastercard, которыми пользуется большинство россиян за рубежом, не включены в нынешние санкционные пакеты. Более того, это частные компании, стремящиеся увеличить свою прибыль, а значит — они не особенно хотят присоединяться к санкциям в отношении России.

Однако туристы все равно могут испытать сложности при использовании пластиковых карт. В этом вопросе все зависит от банка-эмитента.

«Если карта выпущена банком, который не попал под санкции, то туристам особенно волноваться ни о чем не надо. Если же банк попал в пакет односторонних санкций — тут уже есть почва для волнений. Связано это может быть с запретом на долларовые операции», — объяснил специалист.