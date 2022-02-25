Жители России сняли со счетов банков рекордный объем наличных

Жители России в массовом порядке приступили к снятию наличных. Об этом сообщили в пятницу в Центробанке страны. Физическим лицам не уступают и организации. Согласно материалам регулятора, спрос физических и юридических лиц на наличные деньги по данным на 24 февраля вырос в 58 раз - до 111,3 млрд рублей.

Совкомбанк перестал выдавать ипотеку

Как отмечается, это максимальный уровень с марта 2020 года. Тогда на фоне объявления пандемии коронавируса в мире спрос на наличные достиг 175 млрд рублей.

В российских городах стали образовываться очереди к банковским автоматам по выдаче денег. Многие кредитные учреждения столкнулись с нехваткой наличных.

Огромный спрос спровоцирован введением санкций со стороны США, Евросоюза и ряда других стран.

Ранее стало известно, что карты попавших под санкции банков не будут работать с ApplePay и GooglePay.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:СанкцииСанкции Против РоссииДеньгиБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры