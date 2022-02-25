Жители России сняли со счетов банков рекордный объем наличных

Как отмечается, это максимальный уровень с марта 2020 года. Тогда на фоне объявления пандемии коронавируса в мире спрос на наличные достиг 175 млрд рублей.

В российских городах стали образовываться очереди к банковским автоматам по выдаче денег. Многие кредитные учреждения столкнулись с нехваткой наличных.

Огромный спрос спровоцирован введением санкций со стороны США, Евросоюза и ряда других стран.

Ранее стало известно, что карты попавших под санкции банков не будут работать с ApplePay и GooglePay.

