Жители России сняли со счетов банков рекордный объем наличных
Жители России в массовом порядке приступили к снятию наличных. Об этом сообщили в пятницу в Центробанке страны. Физическим лицам не уступают и организации. Согласно материалам регулятора, спрос физических и юридических лиц на наличные деньги по данным на 24 февраля вырос в 58 раз - до 111,3 млрд рублей.
Как отмечается, это максимальный уровень с марта 2020 года. Тогда на фоне объявления пандемии коронавируса в мире спрос на наличные достиг 175 млрд рублей.
В российских городах стали образовываться очереди к банковским автоматам по выдаче денег. Многие кредитные учреждения столкнулись с нехваткой наличных.
Огромный спрос спровоцирован введением санкций со стороны США, Евросоюза и ряда других стран.
Ранее стало известно, что карты попавших под санкции банков не будут работать с ApplePay и GooglePay.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,1 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
13,1 млн+167 тыс. / сут.
- В России будут маркировать табачные стики
- «Формула 1» объявила об отмене Гран-при России
- Жители России сняли со счетов банков рекордный объем наличных
- В Германии сообщили, где находится Зеленский
- Центробанк понизил курс доллара и евро
- «Почта России» временно остановила денежные переводы на Украину
- «Спартак» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы против своего бывшего тренера
- Минпромторг: Россия готова к импортозамещению в промышленности
- Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля
- Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru