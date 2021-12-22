Эксперт призвал ужесточить миграционное законодательство

По его словам, следует также наращивать внедрение инновационных инструментов в оперативно-розыскную деятельность подразделений МВД и ФСБ России.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявлял, что на данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей.

