Эксперт призвал ужесточить миграционное законодательство


В России нужно ужесточить наказание за совершение тяжких преступлений в сфере незаконной миграции. Об этом заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов в интервью РИА Новости.

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По его словам, следует также наращивать внедрение инновационных инструментов в оперативно-розыскную деятельность подразделений МВД и ФСБ России.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявлял, что на данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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