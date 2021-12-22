Эксперт призвал ужесточить миграционное законодательство
В России нужно ужесточить наказание за совершение тяжких преступлений в сфере незаконной миграции. Об этом заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов в интервью РИА Новости.
По его словам, следует также наращивать внедрение инновационных инструментов в оперативно-розыскную деятельность подразделений МВД и ФСБ России.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявлял, что на данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на Дальнем Востоке
- «Чтобы не было войны!»: Татьяна Навка подняла тост за Россию
- Госдеп призвал Россию отказаться от «провокационной риторики» по Украине
- СМИ рассказали о серьезной угрозе Украине в Черном море в случае войны с Россией
- В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов
- В Пентагоне опровергли слова Шойгу о подготовке США провокаций в Донбассе
- СМИ: Задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края
- До 20 градусов мороза ожидаются в Москве 22 декабря
- Вход на сайт госуслуг станет обязательным по СМС
- Минимальную цену шампанского предложено увеличить на 18%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru