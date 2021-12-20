Патрушев заявил о необходимости бесплатных курсов русского языка для мигрантов

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ОбучениеРусский ЯзыкСовбез РФ Трудовые МигрантыМигранты
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