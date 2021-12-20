Патрушев заявил о необходимости бесплатных курсов русского языка для мигрантов
20 декабря 202120:08
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20 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru