Эксперт предупредила, что использование ноутбука на коленях сокращает срок службы устройства
Использование ноутбука на коленях или любой мягкой поверхности грозит перекрытием вентиляционных отверстий и может стать причиной сокращения сроков службы или полного прекращения работы устройства. Об этом предупредила директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина.
«Очень часто владельцы ноутбуков пренебрегают важным правилом — включенный ноутбук не стоит класть на колени и иные мягкие поверхности из-за риска перекрытия вентиляционных отверстий, предназначенных для охлаждения процессора», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Нарушение условий эксплуатации может привести к поломке устройства. Также стоит уделять внимание сетевому зарядному устройству: оно рассчитано на передачу напряжения определенного уровня, а питание неподходящей мощностью угрожает работоспособности материнской платы.
«Попросту она может выйти из строя из-за скачка напряжения в сети, поэтому рекомендуется использовать только "родной" блок питания», — уточнила Пластинина.
Кроме того, эксперт посоветовала регулярно чистить ноутбук: ежемесячно очищать поверхность пылесосом или щеткой, а раз в год разбирать устройство, чтобы избавиться от пыли. Важно следить за состоянием аккумулятора ноутбука и не оставлять устройство постоянно включенным в розетку, чтобы батарея не теряла емкость. Эксперт посоветовала держать заряд на уровне от 20 до 80 процентов, это увеличит количество циклов полной зарядки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» пройдет в Москве
- Володин: Зеленский разрушил суверенитет Украины
- Эксперт предупредила, что использование ноутбука на коленях сокращает срок службы устройства
- При взрыве на химическом заводе в Китае никто не пострадал
- Сальдо заявил о зачистке левого берега Днепра у Антоновского моста
- Боец ВС России: ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении
- Переговоры неминуемы? Украина готовится, Запад сопротивляется переговорам с РФ
- Взрыв произошел на химзаводе на востоке Китая
- Российские военные за сутки пресекли четыре атаки ВСУ в районе Соледара
- NYP: В Нью-Йорке сравнили нашествие насекомых на город с библейской чумой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru