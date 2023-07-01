Эксперт предупредила, что использование ноутбука на коленях сокращает срок службы устройства

«Очень часто владельцы ноутбуков пренебрегают важным правилом — включенный ноутбук не стоит класть на колени и иные мягкие поверхности из-за риска перекрытия вентиляционных отверстий, предназначенных для охлаждения процессора», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Нарушение условий эксплуатации может привести к поломке устройства. Также стоит уделять внимание сетевому зарядному устройству: оно рассчитано на передачу напряжения определенного уровня, а питание неподходящей мощностью угрожает работоспособности материнской платы.

«Попросту она может выйти из строя из-за скачка напряжения в сети, поэтому рекомендуется использовать только "родной" блок питания», — уточнила Пластинина.

Кроме того, эксперт посоветовала регулярно чистить ноутбук: ежемесячно очищать поверхность пылесосом или щеткой, а раз в год разбирать устройство, чтобы избавиться от пыли. Важно следить за состоянием аккумулятора ноутбука и не оставлять устройство постоянно включенным в розетку, чтобы батарея не теряла емкость. Эксперт посоветовала держать заряд на уровне от 20 до 80 процентов, это увеличит количество циклов полной зарядки.

