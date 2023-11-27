Эксперт предупредил о риске поломки машин с автоматической трансмиссией в снегопад
Автомобили с автоматическими трансмиссиями сильнее всего страдают в снегопад, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
Эксперт обратил внимание, что труднее всего приходится владельцам семиступенчатого «робота» DSG от концерна Volkswagen. В снегопад такая машина может легко выйти из строя, предупредил он.
По словам Хайцеэра, при долгой пробуксовке автоматические трансмиссии начинают перегреваться. В такой ситуации автоэксперт посоветовал отложить поездку.
«Автомобилям с минимальным дорожным просветом в снегопад труднее всего. Можно оторвать порог или бампер», - сказал Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».
Согласно данным статистики, по итогам первых девяти месяцев 2023 года показатель аварийности на дорогах России стал расти. Произошло 96,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru