Хинштейн: Ограничение работы WhatsApp требует широкого обсуждения
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что техническая возможность ограничения работы иностранного WhatsApp в России существует, но требует широкого обсуждения. Об этом законодатель заявил, анонсировав свое обращение в Роскомнадзор по поводу выработки меы реагирования со стороны России на противоречащее российскому законодательству обновление пользовательского соглашения WhatsApp.
«Технически, думаю, что сделать это (ограничить работу мессенджера в России – ред.) возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения, это вопрос широкого обсуждения», - рассказал Хинштейн РИА Новости.
Также парламентарий напомним, что новая политика мессенджера не соответствует российским законам и требует реакции на действия его собственников.
«Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно. Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим», - заявил депутат.
Напомним, с 15 мая использовать WhatsApp можно, согласившись на новые условия, – мессенджер будет передавать информацию о предпочтениях пользователя соцсети Facebook, которой принадлежит. Пользователям, которые не согласятся с новыми правилами, будут блокировать функционал сервиса. Они потеряют доступ к личным спискам чатов в течение двух недель после 15 мая.
Ранее Роскомнадзор уведомил россиян о том, что у WhatsApp недостаточный уровень защиты персональных данных.
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