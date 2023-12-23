Эксперт предупредил о «новогодней» схеме мошенников с фейковыми письмами
Мошенники в новогодние праздники активно используют схему обмана, в рамках которой рассылают поддельные письма якобы от служб доставки. Об этом рассказал директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Артем Избаенков в беседе с РИА Новости.
«Одна из их ключевых техник обмана — использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки», — поделился эксперт.
Злоумышленники используют «технику страха», чтобы вынудить пользователя открыть ссылку или вложение: например, указывают, что посылка будет возвращена. При этом настоящие службы доставки обычно совершают несколько попыток передать посылку получателю.
Избаенков рекомендовал всегда проверять адрес, с которого было отправлено письмо. Послание может казаться официальным, однако мошенников выдают опечатки или другие ошибки. Эксперт советует перепроверить данные на официальном сайте сервиса доставки или позвонить в службу поддержки.
«Если в письме вам предлагают ввести пароль от вашего аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это попытка мошенничества. В случае сомнений лучше и безопаснее связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию», — добавил Избаенков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru