Эксперт предупредил о «новогодней» схеме мошенников с фейковыми письмами

«Одна из их ключевых техник обмана — использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки», — поделился эксперт.

Злоумышленники используют «технику страха», чтобы вынудить пользователя открыть ссылку или вложение: например, указывают, что посылка будет возвращена. При этом настоящие службы доставки обычно совершают несколько попыток передать посылку получателю.

Избаенков рекомендовал всегда проверять адрес, с которого было отправлено письмо. Послание может казаться официальным, однако мошенников выдают опечатки или другие ошибки. Эксперт советует перепроверить данные на официальном сайте сервиса доставки или позвонить в службу поддержки.

«Если в письме вам предлагают ввести пароль от вашего аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это попытка мошенничества. В случае сомнений лучше и безопаснее связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию», — добавил Избаенков.

