Заслуженный учитель РФ рассказал, как гарантированно «отшить» телефонных мошенников

Упаковки от посылок, на которых есть наклейки со сведениями о получателе или отправителе — полное имя, номер телефона, домашний адрес, могут стать источником получения персональных данных мошенниками, предупредила ранее эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева.

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно утилизировать упаковки от посылок. Особое внимание стоит уделить наклейке с персональными данными на внешней стороне, измельчив их «в крошку», уточняют РИА Новости со ссылкой на Ишмаеву, передает «Радиоточка НСН».

