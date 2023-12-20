Заслуженный учитель РФ рассказал, как гарантированно «отшить» телефонных мошенников
Телефонных мошенников можно «отшить» одним коварным вопросом, ответ на который известен только самым близким людям, заявил заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.
Он, например, посоветовал спросить мошенников имена младших дочерей (даже если их нет) или задать другой вопрос, который застанет врасплох злоумышленника, передает «ФедералПресс».
Упаковки от посылок, на которых есть наклейки со сведениями о получателе или отправителе — полное имя, номер телефона, домашний адрес, могут стать источником получения персональных данных мошенниками, предупредила ранее эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева.
Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно утилизировать упаковки от посылок. Особое внимание стоит уделить наклейке с персональными данными на внешней стороне, измельчив их «в крошку», уточняют РИА Новости со ссылкой на Ишмаеву, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru