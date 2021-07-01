Карты «Мир» будут принимать большее число магазинов в РФ
Российские магазины с выручкой более 20 миллионов рублей в год с 1 июля будут обязаны принимать к оплате карты платежной системы «Мир».
Изменения внесены в закон о защите прав потребителей. Ранее такие обязательства были у тех продавцов, чья выручка превышает 30 миллионов рублей.
Руководитель отдела продаж в РФ международного платежного провайдера Ecommpay Максим Макаров заявил, что подобные меры влияют на удобство покупателей, а также выводит платежи в «белую» сферу.
Власти намерены таким образом сократить пользование наличными и усилить контроль за платежной сферой, передает слова эксперта РИА Новости. Банки смогут подключить карты российской платежной системы «Мир» к Google Pay начиная с 26 октября, сообщают «Известия».
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