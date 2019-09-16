Эксперт предрек массовое увольнение врачей из-за штрафов за некачественное лечение
О риске остаться без медицинской помощи и квалифицированных специалистов заявил НСН президент Лиги защиты врачей Семён Гальперин. Так он отреагировал на инициативу правительства выписывать штрафы на каждую поданную жалобу на конкретного врача или всю больницу. Заседание профильного комитета Совфеда, где будут обсуждать этот законопроект, намечено на конец сентября.
«Жалоб будет больше, ситуация будет усугубляться, врачи массово начнут увольняться. Процесс уже пошел. Молодые специалисты не хотят идти в профессию. Они идут торговать лекарствами, уходит в другие сферы или вовсе уезжают из страны. В итоге мы остаемся без врачей», - обрисовал довольно мрачную перспективу Семен Гальперин.
По мнению, президента Лиги защиты врачей, которое он высказал на пресс-конференции НСН, сейчас власти ищут виновных в провале реформы здравоохранения.
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