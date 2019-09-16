Эксперт предрек массовое увольнение врачей из-за штрафов за некачественное лечение

«Жалоб будет больше, ситуация будет усугубляться, врачи массово начнут увольняться. Процесс уже пошел. Молодые специалисты не хотят идти в профессию. Они идут торговать лекарствами, уходит в другие сферы или вовсе уезжают из страны. В итоге мы остаемся без врачей», - обрисовал довольно мрачную перспективу Семен Гальперин.

По мнению, президента Лиги защиты врачей, которое он высказал на пресс-конференции НСН, сейчас власти ищут виновных в провале реформы здравоохранения.

