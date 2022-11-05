Эксперт: Посвященный параду 1941 года музей в Москве позволит людям вспомнить о защитниках Родины

Открытие интерактивного музея, посвященного 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 год на Красной площади, позволит людям проникнуться духом единения с защитниками Родины, а также понять, что переживают люди, проживающие на Донбассе. Такое мнение Агентству городских новостей «Москва» выразил активист проекта «Город Героев Москва», доброволец оказания помощи жителям Донбасса Денис Резник.

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«Для большинства москвичей именно с первого парада пришло сознание и понимание, что началась Великая Отечественная война. Я думаю, что они почувствуют единение со своими прадедами, которые защищали свой дом, как оказалось, защитили будущее народов всей Европы. И, возможно, они осознают важность того, что происходит сейчас на Донбассе. Речь идет не только про военных, а и про волонтеров, всех людей, которые принимают участие. Такие акции важны особенно сейчас», - сказал Денис Резник.

С 5 по 7 ноября на Красной площади начнет работу интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваВеликая Отечественная ВойнаМузей
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