Эксперт: Посвященный параду 1941 года музей в Москве позволит людям вспомнить о защитниках Родины

«Для большинства москвичей именно с первого парада пришло сознание и понимание, что началась Великая Отечественная война. Я думаю, что они почувствуют единение со своими прадедами, которые защищали свой дом, как оказалось, защитили будущее народов всей Европы. И, возможно, они осознают важность того, что происходит сейчас на Донбассе. Речь идет не только про военных, а и про волонтеров, всех людей, которые принимают участие. Такие акции важны особенно сейчас», - сказал Денис Резник.

С 5 по 7 ноября на Красной площади начнет работу интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года.

