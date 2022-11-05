Герой труда Левин: Мероприятия к годовщине парада 1941 года напомнят о героизме наших отцов и дедов

«Мы благодарны организаторам всей выставки, посвященной обороне Москвы. Это наша история и все мы должны ее знать, особенно подрастающее поколение. Сегодняшнее время должно быть при их участии, чтобы они держали страну на уровне нашей победы», - сказал Алексей Левин.

Алексей Левин отметил, что проводимое мероприятие привлечет должное внимание общественности и станет важной частью торжеств ко Дню народного единства и годовщине парада 1941 года.

Напомним, с 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года.

