Герой труда Левин: Мероприятия к годовщине парада 1941 года напомнят о героизме наших отцов и дедов
Мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, напомнят всем о героизме предыдущих поколений. Такое мнение в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» выразил председатель общественной организации «Трудовая доблесть Москва», Герой Социалистического Труда Алексей Левин.
«Мы благодарны организаторам всей выставки, посвященной обороне Москвы. Это наша история и все мы должны ее знать, особенно подрастающее поколение. Сегодняшнее время должно быть при их участии, чтобы они держали страну на уровне нашей победы», - сказал Алексей Левин.
Алексей Левин отметил, что проводимое мероприятие привлечет должное внимание общественности и станет важной частью торжеств ко Дню народного единства и годовщине парада 1941 года.
Напомним, с 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года.
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