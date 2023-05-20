Эксперт посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал не украшать дачные участки неактуальными гипсовыми гномами, пластиковыми прудами и разноцветной галькой. Об этом эксперт рассказал в беседе с РИА Новости.
«Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны... Садовые фигуры, все-таки, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды. Скульптура имеет место быть, если она встраивается в дизайн участка органично», — отметил Чаплин.
Депутат рассказал о тренде на естественность и использование натуральных оттенков и материалов. Так, разноцветная галька, непрактичные пластиковые пруды уже не в моде. По словам Чаплина, сейчас также актуален минимализм, поэтому на участке стоит размещать небольшие бани и беседки, аккуратные кустарники.
Ранее руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН назвал основные нарушения среди дачников. По словам эксперта, чаще всего на участках возникают проблемы с пожарной безопасностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru