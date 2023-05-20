Эксперт посоветовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами

«Не тратьте деньги и усилия на задумки, которые уже неактуальны... Садовые фигуры, все-таки, цветные гипсовые гномы уже вышли из моды. Скульптура имеет место быть, если она встраивается в дизайн участка органично», — отметил Чаплин.

Депутат рассказал о тренде на естественность и использование натуральных оттенков и материалов. Так, разноцветная галька, непрактичные пластиковые пруды уже не в моде. По словам Чаплина, сейчас также актуален минимализм, поэтому на участке стоит размещать небольшие бани и беседки, аккуратные кустарники.

Ранее руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в пресс-центре НСН назвал основные нарушения среди дачников. По словам эксперта, чаще всего на участках возникают проблемы с пожарной безопасностью.

