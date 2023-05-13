Депутат объяснил, когда дачникам разрешено срывать плоды с соседских деревьев

Как отметил парламентарий, земля за пределами дачи может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования, принадлежащей юрлицу — садовому некоммерческому товариществу.

«Собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию ... земли. Получается, что даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды», — указал Чаплин.

При этом законом определено, что домовладельцы обязаны следить за территорией, прилегающей к забору.

