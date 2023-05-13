Депутат объяснил, когда дачникам разрешено срывать плоды с соседских деревьев
Посаженные за забором деревья не считаются собственностью дачника, так как они расположены на земле муниципалитета или общего пользования, плоды с них по закону могут срывать все желающие. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.
Как отметил парламентарий, земля за пределами дачи может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования, принадлежащей юрлицу — садовому некоммерческому товариществу.
«Собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию ... земли. Получается, что даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды», — указал Чаплин.
При этом законом определено, что домовладельцы обязаны следить за территорией, прилегающей к забору.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- СМИ: Индия начнет возвращать вывезенные Британской империей артефакты
- Водолацкий рассказал о состоянии пострадавших в Луганске детей
- «Врагу все равно». В Луганске после удара ВСУ пострадали дети
- Депутат объяснил, когда дачникам разрешено срывать плоды с соседских деревьев
- Группа конгрессменов потребовала от Байдена пройти когнитивный тест
- Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области
- Командир «Ахмата» высказался об обстреле Луганска и контрнаступлении ВСУ
- Разлив нефтепродуктов произошел в Красноярском крае
- Страны G7 договорились продолжать санкционное давление на Россию
- СМИ: Группировка «Юг» уничтожила украинскую РЛС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru