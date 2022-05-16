Производство Renault Duster перенесут из Москвы в Тольятти
Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что внедорожник Renault Duster будет производиться в Тольятти.
По его словам, есть соответствующая договорённость с французским автопроизводителем, согласно которой данная модель, выпускавшаяся в Москве, будет собираться на АвтоВАЗе.
Пак добавил, что в Тольятти Renault Duster будут собирать под брендом Lada.
Ранее Минпромторг РФ заявил, что российские активы французской автомобилестроительной корпорации Renault перешли в госсобственность, пишут «Известия».
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