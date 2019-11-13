Пока Россия встаёт с колен, её граждане на них падают
Политолог Константин Калачев в эфире НСН обратил внимание на то, что тактика коленопреклонения россиян перед властью успешно работает в 21 веке.
Жительница алтайского села Санниково упала на колени перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым, который приехал с рабочим визитом. Как сообщает ТАСС, сделала это Татьяна Кадукина. По ее словам, с 2016 года в трех многоквартирных домах в селе из-за неправильной работы котельной нет горячей воды. По ее словам, из-за этого ее здоровье ухудшилось. Попытка попасть на приём к губернатору края Виктору Томенко оказалось для Кадукиной неудачной. Медведев поручил главе сельсовета Санникова решить проблему.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН напомнил, что это уже не первая попытка в стране таким образом вымолить помощь у властей.
«Это с одной стороны архаично, а с другой – работает. Помните, как жители Екатеринбурга падали на колени перед президентом с просьбой решить квартирный вопрос. Страна встаёт с колен, а её граждане, наоборот, падают. Она считают, что просьба на коленях будет лучше воспринята руководителем в отличие от просто жалобы или просьбы. Этот способ им кажется наиболее эффективным. Патернализм может в обществе по-разному выражаться, в том числе в таком представлении – есть царь, и есть холопы», - заметил эксперт.
Собеседник НСН обратил внимание, что к такому экстравагантному способу решить свои проблемы, как правило, прибегают россияне, выросшие еще в Советском Союзе.
«У этих людей есть ощущение, что мы вернулись в квазимонархию, а это значит, что вести мы должны себя соответствующим образом: показывать свою готовность к самоуничижению ради того, чтобы начальник сжалился. Ничего в этом хорошего нет, а самое главное, увы, это то, что покорность и лояльность работают», - заключил Калачев.
Ранее НСН рассказала, что глобальное исследование потребительского доверия The Conference Board и Nielsen выяснило, что экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян. Соотечественники переживают об этом столько же, сколько о здоровье и ценах на продукты.
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