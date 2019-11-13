Пока Россия встаёт с колен, её граждане на них падают

Жительница алтайского села Санниково упала на колени перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым, который приехал с рабочим визитом. Как сообщает ТАСС, сделала это Татьяна Кадукина. По ее словам, с 2016 года в трех многоквартирных домах в селе из-за неправильной работы котельной нет горячей воды. По ее словам, из-за этого ее здоровье ухудшилось. Попытка попасть на приём к губернатору края Виктору Томенко оказалось для Кадукиной неудачной. Медведев поручил главе сельсовета Санникова решить проблему.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН напомнил, что это уже не первая попытка в стране таким образом вымолить помощь у властей.

«Это с одной стороны архаично, а с другой – работает. Помните, как жители Екатеринбурга падали на колени перед президентом с просьбой решить квартирный вопрос. Страна встаёт с колен, а её граждане, наоборот, падают. Она считают, что просьба на коленях будет лучше воспринята руководителем в отличие от просто жалобы или просьбы. Этот способ им кажется наиболее эффективным. Патернализм может в обществе по-разному выражаться, в том числе в таком представлении – есть царь, и есть холопы», - заметил эксперт.