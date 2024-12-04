Эксперт по кибербезопасности назвал задержание хакера Wazawaka шагом навстречу США

«Арест Матвеева подтверждает намерения России в создании адекватных и партнерских отношениях с США по части взаимодействия спецслужб в рамках предотвращения компьютерных преступлений», – заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Смилянца, команда избранного президента Дональда Трампа с большой долей вероятности готова работать с Россией. Теперь и Москва демонстрирует готовность к сотрудничеству.

При этом задержание Wazawaka в Калининграде – не первые шаг российской стороны. Как напоминает эксперт по кибербезопасности, в 2022 году в России ликвидировали группировку хакеров-вымогателей Revil, которая известна дерзкими атаками на подрядчика Apple. Однако администрация Джо Байдена тогда не оценила проделанную работу.

ФБР объявило хакера Wazawaka в международный розыск в мае 2023 года. В России его задержали вечером 29 ноября. По версии следствия, в январе Михаил Матвеев разработал вредоносное ПО, предназначенное для шифрования файлов и данных без ведома и согласия пользователей. В дальнейшем он планировал использовать программу для шифрования данных коммерческих организаций с последующим получением выкупа за дешифрование. В ночь на 1 декабря хакер был освобожден под залог, напоминает «Радиоточка НСН».

