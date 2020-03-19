BBC перестраивает сетку вещания под сидящих на карантине из-за COVID-19

Британская компания ВВС обнародовала новую концепцию вещания во время пандемии коронавируса. В частности, корпорация вводит еженедельное прайм-шоу Coronavirus special, которое будет выходить в эфир по средам. Ради него телевизионщики даже передвигают политические дебаты.

Кроме того, флагманское развлекательное вечернее ток-шоу The One Show станет потребительской программой, освещающей все аспекты кризиса. В дневном эфире на BBC будут решать проблемы зрителей, находящихся в изоляции. Им посоветуют, как сохранять здоровье и счастье дома. Помимо этого, британцам будут показывать спортивные блоки с занятия для пожилых людей, религиозные службы, а также образовательные программы для детей, находящихся на карантине дома.

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Между тем, Папа римский Франциск впервые в истории прочел воскресную молитву «Ангел Господень» по видеосвязи. Трансляция велась также не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а из его библиотеки. Такие меры связаны с распространением в Италии коронавируса.

Трансляция была организована на экраны на площади Святого Петра, а также по телевидению и нескольких сайтах. Об изменении формата проповеди накануне сообщила служба печати Святого престола.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
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