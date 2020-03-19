BBC перестраивает сетку вещания под сидящих на карантине из-за COVID-19

Британская компания ВВС обнародовала новую концепцию вещания во время пандемии коронавируса. В частности, корпорация вводит еженедельное прайм-шоу Coronavirus special, которое будет выходить в эфир по средам. Ради него телевизионщики даже передвигают политические дебаты.

Кроме того, флагманское развлекательное вечернее ток-шоу The One Show станет потребительской программой, освещающей все аспекты кризиса. В дневном эфире на BBC будут решать проблемы зрителей, находящихся в изоляции. Им посоветуют, как сохранять здоровье и счастье дома. Помимо этого, британцам будут показывать спортивные блоки с занятия для пожилых людей, религиозные службы, а также образовательные программы для детей, находящихся на карантине дома.