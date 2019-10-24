Россиянам посоветовали подавать в суд на допускающие утечки данных банки

«Людям сейчас особо ничего не остается, кроме как быть внимательными и никакую информацию не выдавать по телефону. А чтобы впредь предотвратить подобное, необходимо подавать коллективные иски, иначе, когда нет судебного прецедента, то нет и наказания, поэтому и видим такую череду утечек. Я не слышал, чтобы за последний год Роскомнадзор кого-то оштрафовал или привлек к административной ответственности за утечку», - пояснил собеседник НСН.

Отмечается, что самый «свежий» кредит, который продается в интернете, был оформлен в марте 2019 года. При этом, Сбербанк назвал информацию о «сливе» «слухами и домыслами». Однако издание, выкупив несколько единиц базы, связалось по указанным номерам с клиентами финансовой организации, которые подтвердили подлинность данных.

Ромачёв рассказал, что такая ситуация складывается из-за комплекса проблем в системе информационной безопасности.

«В «утечках» мы наблюдаем комплексную проблему, где самым слабым звеном является человек. В каждой компании работают люди, и по своей халатности они что-то не закрывают, что-то выносят на флэшках, так появляются «дыры». Также, конечно, недостаточное внимание уделяется вопросам информационной безопасности в плане очень слабых кадров даже в крупных банках. В-третьих, это уязвимое программное обеспечение. Хоть оно периодически и обновляется, появляются новые версии, но мало кто тестирует их на «дыры», поэтому хакеры используют всевозможные слабые места именно программного обеспечения. Естественно, и сами хакеры растут в квалификации, растут их навыки и умения», - уточнил эксперт.

Для решения проблемы информационной безопасности личных данных российских граждан также необходимо подходить комплексно и закрывать эти «дыры», считает он.

«Универсальной пилюли, которую выпил и защитился, - нет. Необходим комплексный подход – это, естественно, вопросы кадровой безопасности, необходимо проверять тщательнее всех сотрудников, которых принимают на работу. Вводить режим коммерческой тайны. Так как даже в крупных компаниях бывает так, что сотрудники об этом мало, что знают - информировать, объяснять, что это такое, что грозит за утечку и кражу этой информации. Также мониторить трафик, определять уязвимости. В общем, делать все то, чем пренебрегают», - заключил эксперт по безопасности.

Ранее в сеть "утекли" данные 60 миллионов клиентов Сбербанка. Информацию о хищении злоумышленниками, опубликованную «Коммерсантом», подтвердили в кредитной организации и заявили о проведении проверки. В эфире НСН эксперты рассказали, кто должен заботиться о безопасности данных в эпоху цифровизации и как не потерять все деньги разом.

