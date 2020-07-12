В России названы регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

Минздрав обнародовал данные о заболеваемости туберкулезом в России. Больше всего больных в 2019 году зарегистрировано на Чукотке — 136,9 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Об этом информирует RT.

В первой десятке регионов с высоким уровнем заболеваемости оказались Тува (119,3 случая), Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4), Еврейская АО (91,9), Новосибирская область (87,7), Хабаровский край (80), Астраханская область (77,9), Алтайский край (77,6) и Иркутская область (74,1), сообщает Газета.ru.

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Наиболее низкий уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тысяч населения зарегистрирован в Ненецком АО (4,6).

Невысокий уровень заболеваемости отмечается в Белгородской (14,2), Вологодской (14,9), Рязанской (16,5) областях, Архангельской (20) и Мурманской (20,6) областях.

В Орловской области, Карелии, Костромской и Воронежской областях зафиксировано от 21,1 до 22,1 случая заболевания туберкулезом на 100 тыс. населения.

В Москве и Санкт-Петербурге отмечено 22,6 и 25,9 впервые выявленных случая туберкулеза на 100 тысяч населения.

По данным Минздрава, в прошлом году туберкулез обнаружили у 60,5 тысяч россиян, 7,5 тысяч умерли. Прошлогодний уровень заболеваемости туберкулезом в России составил 41,2 случая на 100 тысяч населения.

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ФОТО: pixabay.com
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