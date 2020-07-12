В России названы регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом
Минздрав обнародовал данные о заболеваемости туберкулезом в России. Больше всего больных в 2019 году зарегистрировано на Чукотке — 136,9 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Об этом информирует RT.
В первой десятке регионов с высоким уровнем заболеваемости оказались Тува (119,3 случая), Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4), Еврейская АО (91,9), Новосибирская область (87,7), Хабаровский край (80), Астраханская область (77,9), Алтайский край (77,6) и Иркутская область (74,1), сообщает Газета.ru.
Наиболее низкий уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тысяч населения зарегистрирован в Ненецком АО (4,6).
Невысокий уровень заболеваемости отмечается в Белгородской (14,2), Вологодской (14,9), Рязанской (16,5) областях, Архангельской (20) и Мурманской (20,6) областях.
В Орловской области, Карелии, Костромской и Воронежской областях зафиксировано от 21,1 до 22,1 случая заболевания туберкулезом на 100 тыс. населения.
В Москве и Санкт-Петербурге отмечено 22,6 и 25,9 впервые выявленных случая туберкулеза на 100 тысяч населения.
По данным Минздрава, в прошлом году туберкулез обнаружили у 60,5 тысяч россиян, 7,5 тысяч умерли. Прошлогодний уровень заболеваемости туберкулезом в России составил 41,2 случая на 100 тысяч населения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
727 тыс.+6 615 / сут.
Умерли
11 335+130 / сут.
Выздоровели
501 тыс.+3 615 / сут.
- Температура воздуха в Москве в среду может понизиться на 10 градусов
- Владимир Путин поздравил работников рыбохозяйственной отрасли с Днем рыбака
- Умер главный свидетель по делу гибели туристов на перевале Дятлова
- Роспотребнадзор: COVID-19 не передается во время купания
- В России названы регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru