В России названы регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

Минздрав обнародовал данные о заболеваемости туберкулезом в России. Больше всего больных в 2019 году зарегистрировано на Чукотке — 136,9 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Об этом информирует RT.

В первой десятке регионов с высоким уровнем заболеваемости оказались Тува (119,3 случая), Кемеровская область (93,7), Приморский край (93,4), Еврейская АО (91,9), Новосибирская область (87,7), Хабаровский край (80), Астраханская область (77,9), Алтайский край (77,6) и Иркутская область (74,1), сообщает Газета.ru.