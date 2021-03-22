Академик опроверг связь туберкулёза с СOVID-19
Академик РАМН Вадим Покровский в эфире НСН прокомментировал прогнозы о скором всплеске заболеваемости туберкулёзом в России из-за пандемии.
Россию может ждать всплеск заболеваемости туберкулезом, так как за время пандемии в стране снизились темпы выявления носителей этого заболевания, заявил Ura.ru врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, ситуация усложняется ростом резистентности этой болезни к антибиотикам.
Академик РАМН, руководитель отдела центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире НСН заявил, что обозначить сроки такого всплеска невозможно.
«Туберкулез – это не коронавирусная инфекция. Если человек сегодня заразился туберкулезом, то заболеет он не через неделю или две, а через год или полгода, поэтому прогнозировать, когда точно произойдёт всплеск заболеваемости туберкулезом, нельзя», - сказал медик.
Вместе с тем туберкулёз потенциально опаснее коронавируса, объяснил специалист.
«Сейчас медики разных отраслей здравоохранения обеспокоены тем, что будет уменьшаться финансирование их программ. Но эпидемия коронавируса показала масштаб урона от инфекционных болезней. При этом от туберкулеза и ВИЧ умирают молодые люди, а от коронавируса – в основном пожилые. Поэтому в демографическом плане туберкулез и ВИЧ гораздо более опасны. Все это, как надеюсь, послужит основанием для того, чтобы серьезного снижения финансирования не было», - добавил Покровский.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на утро понедельника суточный прирост новых заражений в России составил 9 284 случая.
Согласно данным оперштаба, за сутки от инфекции вылечились 7 790 россиян, умер от нее 361 человек. С начала пандемии от инфекции скончался 95 391 человек. Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Москве (1586), Санкт-Петербурге (865) и Московской области (646).
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