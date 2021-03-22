Академик опроверг связь туберкулёза с СOVID-19

Россию может ждать всплеск заболеваемости туберкулезом, так как за время пандемии в стране снизились темпы выявления носителей этого заболевания, заявил Ura.ru врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, ситуация усложняется ростом резистентности этой болезни к антибиотикам.

Академик РАМН, руководитель отдела центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире НСН заявил, что обозначить сроки такого всплеска невозможно.

«Туберкулез – это не коронавирусная инфекция. Если человек сегодня заразился туберкулезом, то заболеет он не через неделю или две, а через год или полгода, поэтому прогнозировать, когда точно произойдёт всплеск заболеваемости туберкулезом, нельзя», - сказал медик.