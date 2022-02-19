Эксперт перечислил признаки слежки за смартфоном
Преступники могут получить доступ к личным данным через смартфон; о признаках слежки через мобильный телефон рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт рекомендовал обращать внимание на то, к каким функциям смартфона просят предоставить доступ приложения: к камере, микрофону, галерее. Кашкин указал, что для некоторых программ такие права доступа абсурдны, и ненадежные приложения могут красть личные данные.
Кроме того, необходимо следить за использованием программами геолокации, причем не только о GPS, но и данных сотовой связи, подключений к веб-ресурсам. По словам Кашкина, смартфон может следить за перемещениями владельца, без его ведома передавая данные о местоположении. Эксперт также предупредил о программах, способных перехватывать почтовые сообщения.
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