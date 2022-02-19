Эксперт перечислил признаки слежки за смартфоном

Эксперт рекомендовал обращать внимание на то, к каким функциям смартфона просят предоставить доступ приложения: к камере, микрофону, галерее. Кашкин указал, что для некоторых программ такие права доступа абсурдны, и ненадежные приложения могут красть личные данные.

Кроме того, необходимо следить за использованием программами геолокации, причем не только о GPS, но и данных сотовой связи, подключений к веб-ресурсам. По словам Кашкина, смартфон может следить за перемещениями владельца, без его ведома передавая данные о местоположении. Эксперт также предупредил о программах, способных перехватывать почтовые сообщения.

