Элайджа Вуд не стал отрицать слухи о возвращении к роли Фродо

Ранее газета Independent писала, что британский актер Иэн Маккеллен, исполнивший роль Гэндальфа в оригинальной трилогии, допустил появление в новой части франшизы персонажей по имени Фродо и Гэндальф, не уточнив при этом, кто именно сыграет эти роли.

Как уточнил Screen Rant, Маккеллен также сообщал, что премьера фильма в кинотеатрах предварительно запланирована на декабрь 2027 года, передает «Радиоточка НСН».

