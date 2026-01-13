Элайджа Вуд не стал отрицать слухи о возвращении к роли Фродо
Американский актер Элайджа Вуд отказался подтверждать или опровергать информацию о своем возможном участии в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», сообщает портал Screen Rant.
По данным издания, Вуд уклонился от прямого ответа на вопрос о возвращении к роли Фродо Бэггинса, сославшись на ограничения, связанные с проектом. Актер отметил, что не может раскрывать детали и предложил доверять ранее сделанным намекам.
Ранее газета Independent писала, что британский актер Иэн Маккеллен, исполнивший роль Гэндальфа в оригинальной трилогии, допустил появление в новой части франшизы персонажей по имени Фродо и Гэндальф, не уточнив при этом, кто именно сыграет эти роли.
Как уточнил Screen Rant, Маккеллен также сообщал, что премьера фильма в кинотеатрах предварительно запланирована на декабрь 2027 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Элайджа Вуд не стал отрицать слухи о возвращении к роли Фродо
- В Британии могут запретить соцсети для детей младше 16 лет
- Экс-депутат Рады обвинил Киев в подготовке гуманитарного кризиса
- Политолог назвал давление США на Венесуэлу частью мирового кризиса
- Любителей фитнеса предупредили о росте цен на 15%
- Политолог назвал косвенный контроль главным сценарием США по Гренландии
- Семин не увидел неожиданности в переходе Баринова в ЦСКА
- В Госдуме обвинили Санду в подрыве государственности Молдавии
- В акватории КТК зафиксированы атаки на танкеры с нефтью
- Генсек НАТО связал интерес к Гренландии с защитой Арктики от России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru