Элайджа Вуд не стал отрицать слухи о возвращении к роли Фродо

Американский актер Элайджа Вуд отказался подтверждать или опровергать информацию о своем возможном участии в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», сообщает портал Screen Rant.

По данным издания, Вуд уклонился от прямого ответа на вопрос о возвращении к роли Фродо Бэггинса, сославшись на ограничения, связанные с проектом. Актер отметил, что не может раскрывать детали и предложил доверять ранее сделанным намекам.

Ранее газета Independent писала, что британский актер Иэн Маккеллен, исполнивший роль Гэндальфа в оригинальной трилогии, допустил появление в новой части франшизы персонажей по имени Фродо и Гэндальф, не уточнив при этом, кто именно сыграет эти роли.

Как уточнил Screen Rant, Маккеллен также сообщал, что премьера фильма в кинотеатрах предварительно запланирована на декабрь 2027 года, передает «Радиоточка НСН».

