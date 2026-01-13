Семин не увидел неожиданности в переходе Баринова в ЦСКА
Переход капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА не стал неожиданностью, заявил бывший главный тренер железнодорожников и сборной России Юрий Семин. Свою позицию он озвучил в комментарии NEWS.ru, отметив, что футболист вправе самостоятельно определять дальнейшее продолжение карьеры.
По словам Семина, оценку правильности этого решения можно будет дать только по итогам второй части сезона. Он подчеркнул, что игрок имеет право выбрать команду, в которой считает условия наиболее подходящими, а вопрос о новом капитане «Локомотива», по его мнению, должен решаться внутри клуба.
Ранее стало известно, что Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» за €2 миллиона. Контракт с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2028/29. Полузащитник уже прошел медицинский осмотр и присоединится к команде на первом тренировочном сборе.
Баринов выступал за «Локомотив» с 2015 года, однако сторонам не удалось договориться о новом контракте. В составе московского клуба он стал чемпионом России в 2018 году и трижды выигрывал Кубок страны, а также провел 23 матча за сборную России, передает «Радиоточка НСН».
