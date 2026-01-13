Семин не увидел неожиданности в переходе Баринова в ЦСКА

Переход капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА не стал неожиданностью, заявил бывший главный тренер железнодорожников и сборной России Юрий Семин. Свою позицию он озвучил в комментарии NEWS.ru, отметив, что футболист вправе самостоятельно определять дальнейшее продолжение карьеры.

По словам Семина, оценку правильности этого решения можно будет дать только по итогам второй части сезона. Он подчеркнул, что игрок имеет право выбрать команду, в которой считает условия наиболее подходящими, а вопрос о новом капитане «Локомотива», по его мнению, должен решаться внутри клуба.