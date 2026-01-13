Экс-депутат Рады обвинил Киев в подготовке гуманитарного кризиса

Власти Украины могут сознательно допустить гуманитарную катастрофу в стране из-за перебоев с теплом и электроэнергией, чтобы затем возложить ответственность за происходящее на Россию и сорвать мирный процесс, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, текущая ситуация с отоплением и электроснабжением не свидетельствует о готовности украинского руководства к переговорам. Килинкаров считает, что в Киеве, напротив, ожидают масштабного кризиса, который можно будет продемонстрировать международному сообществу как следствие действий России.

В России допустили расширение наступления на Украине в 2026 году

Он также заявил, что украинские власти якобы готовы использовать ситуацию с отсутствием тепла и света для создания резонансного информационного повода, сравнимого с «второй Бучей». При этом, по его утверждению, представители власти и жители правительственного квартала не испытывают проблем с энергоснабжением, поскольку обеспечены генераторами и теплом.

Килинкаров отметил, что протестный потенциал в украинских городах на фоне энергетических проблем пока остается ограниченным и не представляет серьезной угрозы для действующей власти. Ранее сообщалось, что 13 января в пяти областях Украины потребители остались без электроснабжения из-за повреждений энергетической инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры