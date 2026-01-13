Экс-депутат Рады обвинил Киев в подготовке гуманитарного кризиса
Власти Украины могут сознательно допустить гуманитарную катастрофу в стране из-за перебоев с теплом и электроэнергией, чтобы затем возложить ответственность за происходящее на Россию и сорвать мирный процесс, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии «Газете.Ru».
По его словам, текущая ситуация с отоплением и электроснабжением не свидетельствует о готовности украинского руководства к переговорам. Килинкаров считает, что в Киеве, напротив, ожидают масштабного кризиса, который можно будет продемонстрировать международному сообществу как следствие действий России.
Он также заявил, что украинские власти якобы готовы использовать ситуацию с отсутствием тепла и света для создания резонансного информационного повода, сравнимого с «второй Бучей». При этом, по его утверждению, представители власти и жители правительственного квартала не испытывают проблем с энергоснабжением, поскольку обеспечены генераторами и теплом.
Килинкаров отметил, что протестный потенциал в украинских городах на фоне энергетических проблем пока остается ограниченным и не представляет серьезной угрозы для действующей власти. Ранее сообщалось, что 13 января в пяти областях Украины потребители остались без электроснабжения из-за повреждений энергетической инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus
- Таиланд вместо Мьянмы: Безопасность стала главным критерием российских туристов в Азии
- «Обвала нет»: Читателям объяснили сокращение рекламы в печатных СМИ
- Элайджа Вуд не стал отрицать слухи о возвращении к роли Фродо
- В Британии могут запретить соцсети для детей младше 16 лет
- Экс-депутат Рады обвинил Киев в подготовке гуманитарного кризиса
- Политолог назвал давление США на Венесуэлу частью мирового кризиса
- Любителей фитнеса предупредили о росте цен на 15%
- Политолог назвал косвенный контроль главным сценарием США по Гренландии
- Семин не увидел неожиданности в переходе Баринова в ЦСКА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru