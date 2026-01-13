Власти Украины могут сознательно допустить гуманитарную катастрофу в стране из-за перебоев с теплом и электроэнергией, чтобы затем возложить ответственность за происходящее на Россию и сорвать мирный процесс, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, текущая ситуация с отоплением и электроснабжением не свидетельствует о готовности украинского руководства к переговорам. Килинкаров считает, что в Киеве, напротив, ожидают масштабного кризиса, который можно будет продемонстрировать международному сообществу как следствие действий России.