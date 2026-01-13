В Британии могут запретить соцсети для детей младше 16 лет
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что рассматривает возможность введения запрета на использование социальных сетей детьми и подростками до 16 лет, выразив обеспокоенность влиянием цифровых платформ на подрастающее поколение.
Выступая перед депутатами от Лейбористской партии, глава правительства дал понять, что открыт для обсуждения ограничений по австралийской модели.
По его словам, тревогу вызывает объем времени, который дети проводят с мобильными телефонами, а также потенциальный вред социальных сетей для психического и эмоционального развития несовершеннолетних.
Стармер отметил, что его особенно беспокоят сообщения о случаях, когда даже пятилетние дети ежедневно проводят перед экранами по несколько часов. Он подчеркнул, что считает необходимым серьезно оценить риски, связанные с доступом детей младше 16 лет к социальным сетям, передает «Радиоточка НСН».
