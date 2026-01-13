В Британии могут запретить соцсети для детей младше 16 лет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что рассматривает возможность введения запрета на использование социальных сетей детьми и подростками до 16 лет, выразив обеспокоенность влиянием цифровых платформ на подрастающее поколение.

Выступая перед депутатами от Лейбористской партии, глава правительства дал понять, что открыт для обсуждения ограничений по австралийской модели.