Мариничев: Смартфоны будут предлагать пользователям «сделать перерыв»

Дмитрий Мариничев: «Я пока до конца не понял, в чем смысл предложить энергосбытовым компаниям отключать электричество у тех, кто ворует электричество. Это априори происходит и быть по-другому не может. Предложение из разряда "масло масленое". Еще бы хотелось посмотреть, что Госдума направила в правительство по поводу майнинга, ведь он им жить спокойно не дает. А по сути своей майнинг - вполне себе легальная деятельность, и он возможен и в квартире, и на промышленных объектах, но все должно быть в рамках закона», - пояснил он.