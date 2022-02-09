Мариничев: Смартфоны будут предлагать пользователям «сделать перерыв»
Интернет-омбудсмен специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдуме предложили отключать электричество нелегальным майнерам
Госдума направила в правительство предложения, которые бы регулировали майнинг криптовалют в России. Среди них, например, предложение разрешить энергосбытовым компаниям отключать электричество у нелегальных майнеров
Дмитрий Мариничев: «Я пока до конца не понял, в чем смысл предложить энергосбытовым компаниям отключать электричество у тех, кто ворует электричество. Это априори происходит и быть по-другому не может. Предложение из разряда "масло масленое". Еще бы хотелось посмотреть, что Госдума направила в правительство по поводу майнинга, ведь он им жить спокойно не дает. А по сути своей майнинг - вполне себе легальная деятельность, и он возможен и в квартире, и на промышленных объектах, но все должно быть в рамках закона», - пояснил он.
Правительство утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют
8 февраля 2022 года Правительство РФ утвердило документ по названием «Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют». Концепция предлагает не вводить запрет на криптовалюты в стране, а идентифицировать всех клиентов (как физлиц, так и компании, занимающиеся промышленным майнингом) и контролировать их платежи через операторов. Причем все операции с криптовалютами должны проводиться через российские банки.
Дмитрий Мариничев: «Отрадно понимать, что при утверждении концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют правительство услышало наши предложения. И в целом можно отметить, что основной акцент сделан на защите экономических интересов граждан. Стоит отметить, что концепция очень даже неплоха и разумна», - сказал собеседник НСН.
Instagram активировала функцию «Сделай перерыв» для российских пользователей
Instagram активировала функцию «Сделай перерыв» для российских пользователей. Соцсеть будет просить отвлечься от непрерывного просмотра развлекательного контента через некоторое время, которое можно выставить в настройках, например, 10, 20 или 30 минут. По умолчанию опция «Сделай перерыв» отключена. Ее можно включить и настроить в профиле пользователя на вкладке «Аккаунт» в разделе «Ваши действия».
Дмитрий Мариничев: «Отлично! Функция «Сделай перерыв» добралась и до смартфонов и информационных сервисов. Первыми ее стали применять в автомобилях. И сейчас это приходит в нашу жизнь в среду смартфонов. Это первая проба пера, конечно, не очень удобная. Ограничивать самого себя, выставлять все эти минутки - дело не царское. Но хочу вас уверить, что в ближайшем будущем мы получим автоматизированную систему «Сделай перерыв», когда смартфон будет наблюдать за вашим лицом. Так что ждите новаций», - предположил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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