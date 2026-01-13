По мнению собеседника НСН, ситуация на рынке рекламы стабилизируется за два-три года.

«Если мы сумеем сохранить и стабилизировать печатную продукцию, а для этого очень многое делает и Союз журналистов, и Союз издателей, есть положительные моменты в ряде регионов, это стабилизирует и рекламный рынок. Надо учитывать то, что не только печать, телевидение и радио страдают из-за того, что рекламный рынок сужается, — сам рынок становится меньше. Очень много ушло зарубежной рекламы и производителей по разным причинам. Кроме того, многие рекламодатели зависят от зарубежных структур, которые категорически возражают против того, чтобы реклама шла в России. Вместе с тем каждый день регистрируются новые зарубежные компании. Уверен, что в течение двух-трех лет рынок стабилизируется», — добавил он.

Глава Союза журналистов Москвы указал на важность того, чтобы СМИ, использующие «теневую» рекламу, не попадали под уголовное преследование.

«Существует масса PR-агентств и PR-структур в самих СМИ, которые порой очень неплохо работают, набирая соответствующую монетизацию своей продукции. Это пиар и возможность проектов косвенно влиять на потребителя, в какой-то степени это даже “теневая” реклама. Здесь очень важно, чтобы те, кто использует такого вида рекламу, не попали под уголовное преследование, потому что нужно понимать, что идут деньги, с них надо платить налоги, это обязанность всех тех, кто использует любого вида рекламу под любым соусом», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Гусев посетовал на то, что сокращение рекламного рынка негативно влияет на зарплату журналистов.

«Конечно, снижение рекламы влечет за собой снижение финансирования, касается это и журналистов. Но сегодня большинство медиапроектов связаны с государством, то есть это не частные предприятия и структуры, которые живут только за счет рекламы», — подытожил он.

