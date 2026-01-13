«Обвала нет»: Читателям объяснили сокращение рекламы в печатных СМИ
Рынок рекламы действительно сокращается из-за уменьшения объемов печатной продукции, но ситуация стабилизируется в течение двух-трех лет, сказал НСН Павел Гусев.
К сокращению объемов рекламы в СМИ привело падение выпуска печатной продукции, однако о резком обвале речи не идет — ситуация стабилизируется через два-три года. Об этом НСН заявил председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев.
Объем рекламы в печатных и онлайн-СМИ сократился в 2025 году на 13% и 3% соответственно. За год сегмент потерял более 1,2 млрд рублей, сообщило издание «Коммерсант». Участники рынка прогнозируют аналогичную тенденцию в 2026 году, это приведет к усилению ставки на нативные спецпроекты. Гусев объяснил падение объема рекламы сокращением объемов печатной продукции.
«Объемы падения везде разные, некоторым СМИ удалось достаточно уверенно сохранить свои показатели. В целом же снижение действительно существует. Снижение объема рекламы объясняется сокращением печатной продукции — закрываются киоски, уменьшается или отменяется вовсе подписка, по многим адресам “Почта России” не разносит печатные издания. Естественно, все это сказывается на тиражах. Падение тиражей — это падение рекламного рынка или невозможность его сохранить. Естественно, реклама перетекает в интернет-издания, часть рекламного рынка уходит блогерам, порой не вполне законно обогащая их. Не везде устойчива реклама и на телевидении, потому что существует интернет-пространство, которое в определенной степени оттягивает рекламный рынок. Но в целом есть определенная стабилизация — нет краха, обрыва, резкого падения», — сказал Гусев.
По мнению собеседника НСН, ситуация на рынке рекламы стабилизируется за два-три года.
«Если мы сумеем сохранить и стабилизировать печатную продукцию, а для этого очень многое делает и Союз журналистов, и Союз издателей, есть положительные моменты в ряде регионов, это стабилизирует и рекламный рынок. Надо учитывать то, что не только печать, телевидение и радио страдают из-за того, что рекламный рынок сужается, — сам рынок становится меньше. Очень много ушло зарубежной рекламы и производителей по разным причинам. Кроме того, многие рекламодатели зависят от зарубежных структур, которые категорически возражают против того, чтобы реклама шла в России. Вместе с тем каждый день регистрируются новые зарубежные компании. Уверен, что в течение двух-трех лет рынок стабилизируется», — добавил он.
Глава Союза журналистов Москвы указал на важность того, чтобы СМИ, использующие «теневую» рекламу, не попадали под уголовное преследование.
«Существует масса PR-агентств и PR-структур в самих СМИ, которые порой очень неплохо работают, набирая соответствующую монетизацию своей продукции. Это пиар и возможность проектов косвенно влиять на потребителя, в какой-то степени это даже “теневая” реклама. Здесь очень важно, чтобы те, кто использует такого вида рекламу, не попали под уголовное преследование, потому что нужно понимать, что идут деньги, с них надо платить налоги, это обязанность всех тех, кто использует любого вида рекламу под любым соусом», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Гусев посетовал на то, что сокращение рекламного рынка негативно влияет на зарплату журналистов.
«Конечно, снижение рекламы влечет за собой снижение финансирования, касается это и журналистов. Но сегодня большинство медиапроектов связаны с государством, то есть это не частные предприятия и структуры, которые живут только за счет рекламы», — подытожил он.
Ранее Гусев заявил, что продажи газет и журналов в России падают из-за уничтожения киосков и роста цен на подписки, это наносит урон отрасли и всему обществу в плане политического контекста. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
