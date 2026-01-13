Политолог назвал давление США на Венесуэлу частью мирового кризиса

События вокруг Венесуэлы, угрозы в адрес Кубы и протесты в Иране отражают общее обострение внешнеполитического курса США, однако не являются единым и универсальным сценарием, заявил политолог Дмитрий Солонников в комментарии «ФедералПресс». По его словам, Вашингтон пошел на демонстративные и разовые действия, которые в будущем будет сложнее повторять, поскольку другие страны начнут к ним готовиться.

Эксперт считает, что в Латинской Америке США стремятся устранить нелояльные режимы в Западном полушарии, используя разные методы — от политических договоренностей и выборов до силового давления. При этом ситуация в Иране, по его оценке, имеет иную природу и обусловлена в первую очередь внутренними социально-экономическими причинами, а внешние игроки лишь пытаются воспользоваться нестабильностью.