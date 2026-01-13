Политолог назвал давление США на Венесуэлу частью мирового кризиса
События вокруг Венесуэлы, угрозы в адрес Кубы и протесты в Иране отражают общее обострение внешнеполитического курса США, однако не являются единым и универсальным сценарием, заявил политолог Дмитрий Солонников в комментарии «ФедералПресс». По его словам, Вашингтон пошел на демонстративные и разовые действия, которые в будущем будет сложнее повторять, поскольку другие страны начнут к ним готовиться.
Эксперт считает, что в Латинской Америке США стремятся устранить нелояльные режимы в Западном полушарии, используя разные методы — от политических договоренностей и выборов до силового давления. При этом ситуация в Иране, по его оценке, имеет иную природу и обусловлена в первую очередь внутренними социально-экономическими причинами, а внешние игроки лишь пытаются воспользоваться нестабильностью.
Говоря о Венесуэле, Солонников отметил, что даже после резких шагов США страна не оказалась под полным внешним контролем. Он подчеркнул, что Вашингтон добился лишь тактического успеха, тогда как стратегическое закрепление влияния потребует значительных ресурсов, при этом американский бизнес не проявляет интереса к масштабному возвращению в страну.
В целом политолог считает, что мир движется к отказу от прежней системы международных правил и баланса сил. По его мнению, политика давления и силы становится доминирующей, а устойчивость государств в новых условиях будет зависеть от сочетания военного потенциала, внутренней консолидации и способности противостоять внешнему вмешательству, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолог назвал давление США на Венесуэлу частью мирового кризиса
- Любителей фитнеса предупредили о росте цен на 15%
- Политолог назвал косвенный контроль главным сценарием США по Гренландии
- Семин не увидел неожиданности в переходе Баринова в ЦСКА
- В Госдуме обвинили Санду в подрыве государственности Молдавии
- В акватории КТК зафиксированы атаки на танкеры с нефтью
- Генсек НАТО связал интерес к Гренландии с защитой Арктики от России
- На Украине провалили голосования по министрам обороны и энергетики
- «Рубин» объявил об отставке главного тренера Рахимова
- В СК РФ назвали приоритетную версию крушения Ан-24 в Приамурье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru