В акватории КТК зафиксированы атаки на танкеры с нефтью

В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал. Предварительная оценка технических служб показала, что танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса не выявлено.

Кроме того, атаке беспилотника подвергся еще один танкер под флагом Либерии, который в момент инцидента находился в режиме ожидания погрузки. Как уточнили в министерстве, пострадавших среди экипажа этого судна также нет, передает «Радиоточка НСН».

