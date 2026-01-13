В акватории КТК зафиксированы атаки на танкеры с нефтью
Министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию об инцидентах с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти, которые произошли 13 января в акватории Черного моря вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
По данным ведомства, один из инцидентов связан с атакой беспилотного летательного аппарата на танкер Matilda под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней структурой национальной нефтегазовой компании. На борту судна был зафиксирован взрыв без последующего возгорания.
В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал. Предварительная оценка технических служб показала, что танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса не выявлено.
Кроме того, атаке беспилотника подвергся еще один танкер под флагом Либерии, который в момент инцидента находился в режиме ожидания погрузки. Как уточнили в министерстве, пострадавших среди экипажа этого судна также нет, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru