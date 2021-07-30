Эксперт: пенсионеры могут не платить некоторые налоги

Он заявил, что государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение пожилых людей. У работающих пенсионеров удерживают НДФЛ.

При этом часть денег, по словам эксперта, можно вернуть посредством налоговых вычетов, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций.

По некоторым основаниям работодатель автоматически уменьшает НДФЛ, а в ряде случаев приходится заявлять получение средств либо через налоговую декларацию, либо через работодателя.

Высокая инфляция в России в первом полугодии привела к снижению пенсий в стране в реальном выражении. Так, в феврале текущего года этот показатель упал на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, а в июне на 0,8%.

