Эксперт: пенсионеры могут не платить некоторые налоги
Пенсионерам в России нет необходимости платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта НПФ «Будущее» Евгения Биезбардиса.
Он заявил, что государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение пожилых людей. У работающих пенсионеров удерживают НДФЛ.
При этом часть денег, по словам эксперта, можно вернуть посредством налоговых вычетов, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций.
По некоторым основаниям работодатель автоматически уменьшает НДФЛ, а в ряде случаев приходится заявлять получение средств либо через налоговую декларацию, либо через работодателя.
Высокая инфляция в России в первом полугодии привела к снижению пенсий в стране в реальном выражении. Так, в феврале текущего года этот показатель упал на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, а в июне на 0,8%.
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