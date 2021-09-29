Эксперт оценила планы повышения пенсий в России

По ее словам, российские власти отслеживают изменяющийся уровень инфляции, стремятся не дать снизиться уровню жизни пенсионеров и принимают меры по повышению пенсий.

«Мне кажется, это некоторый такой рабочий момент, который нужно осуществлять», — отметила Савинская.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в стране продолжится рост пенсий.

Российский лидер отметил, что «средства на такие индексации заложены в бюджет».

