Эксперт оценила планы повышения пенсий в России
Повышение пенсий в России неизбежно, так как эта мера направлена на поддержание покупательской способности пожилых людей на фоне инфляции, сообщают «Известия» со ссылкой на социолога Ольгу Савинскую.
По ее словам, российские власти отслеживают изменяющийся уровень инфляции, стремятся не дать снизиться уровню жизни пенсионеров и принимают меры по повышению пенсий.
«Мне кажется, это некоторый такой рабочий момент, который нужно осуществлять», — отметила Савинская.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в стране продолжится рост пенсий.
Российский лидер отметил, что «средства на такие индексации заложены в бюджет».
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