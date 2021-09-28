Путин пообещал повысить пенсии

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайщие годы в стране продолжится рост пенсий, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания по экономическим вопросам российский лидер отметил, что «средства на такие индексации заложены в бюджет».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2022 году средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам вырастет до 18,5 тысяч рублей, сообщает RT.

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ТЕГИ:ПенсионерыПенсияВладимир Путин
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