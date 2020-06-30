Эксперт отметил надежность системы дистанционного электронного голосования
Все голосование сделать электронным предложил IT-директор ГК «Газпром СтройТЭК Салават» Анатолий Корсаков. Поего мнению, рано или поздно это произойдет в России.
«От этого не уйти, например, чтобы заказать сейчас такси, вы же не идете в офис того же «Яндекса» и не заполняете там бумагу «прошу подать мне такси», вы просто устанавливаете приложение, нажимаете там кнопку, и приезжает такси. Точно так же вы пользуетесь онлайн-приложением своего банка. И таким же образом мы неминуемо придем и к голосованию в онлайн-формате», - цитирует Корсакова KP.Ru.
Корсаков также дал высокую оценку безопасности и технологичности российской системе дистанционного электронного голосования. Эксперт заявил, то во многих странах Европы она гораздо более отсталая.
«Во многих европейских странах с цифровизацией есть проблемы. Уверяю, для них наша система будет смотреться чрезвычайно передовой. В принципе, мы скорее впереди всех остальных, если брать по общей массе стран», - отметил он.
Россиян среди поправок к Конституции интересуют больше всего социальные и патриотические вопросы, передает телеканал «360» со ссылкой на данные ВЦИОМ. Про политические изменения многие знают, однако не считают их приоритетными.
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