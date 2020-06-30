Эксперт отметил надежность системы дистанционного электронного голосования

Корсаков также дал высокую оценку безопасности и технологичности российской системе дистанционного электронного голосования. Эксперт заявил, то во многих странах Европы она гораздо более отсталая.

«Во многих европейских странах с цифровизацией есть проблемы. Уверяю, для них наша система будет смотреться чрезвычайно передовой. В принципе, мы скорее впереди всех остальных, если брать по общей массе стран», - отметил он.

Россиян среди поправок к Конституции интересуют больше всего социальные и патриотические вопросы, передает телеканал «360» со ссылкой на данные ВЦИОМ. Про политические изменения многие знают, однако не считают их приоритетными.



