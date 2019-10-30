Внедрение 5G в РФ: Военным придется договориться с операторами

В Кабмине создана рабочая группа, которая займется проработкой вопроса возможности совместного использования операторами и силовиками частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, являющимися приоритетными для развития 5g, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН заявил, что несмотря на нежелание оборонного ведомства передавать частоты, в итоге комиссия придет к решению, которое устроит всех.

«Видимо, Шойгу и его подразделения сказали: "Мы не отдадим". Кстати, если оглянуться в историю, всю жизнь, когда гражданские хотели получить частоты, они оказывались закрытыми и начиналась тяжба между двумя могучими ведомствами. В России и в СССР оказалось так, что все перевернуто с ног на голову: там, где во всем мире гражданские частоты, у нас почему-то были военные, и наоборот. Из этой путаницы мы до сих пор не можем выйти, потому что во всем мире там определенный диапазон для 5G, а у нас он закрыт. Но, раз Акимов сказал, то, наверное, идет процесс, и все равно в итоге договориться надо. 5G остановить нельзя, и запустить его на любых частотах тоже невозможно технологечески.