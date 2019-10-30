Внедрение 5G в РФ: Военным придется договориться с операторами
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН выразил уверенность в нахождении компромисса по поводу использования частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц.
В Кабмине создана рабочая группа, которая займется проработкой вопроса возможности совместного использования операторами и силовиками частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, являющимися приоритетными для развития 5g, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Максима Акимова.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН заявил, что несмотря на нежелание оборонного ведомства передавать частоты, в итоге комиссия придет к решению, которое устроит всех.
«Видимо, Шойгу и его подразделения сказали: "Мы не отдадим". Кстати, если оглянуться в историю, всю жизнь, когда гражданские хотели получить частоты, они оказывались закрытыми и начиналась тяжба между двумя могучими ведомствами. В России и в СССР оказалось так, что все перевернуто с ног на голову: там, где во всем мире гражданские частоты, у нас почему-то были военные, и наоборот. Из этой путаницы мы до сих пор не можем выйти, потому что во всем мире там определенный диапазон для 5G, а у нас он закрыт. Но, раз Акимов сказал, то, наверное, идет процесс, и все равно в итоге договориться надо. 5G остановить нельзя, и запустить его на любых частотах тоже невозможно технологечески.
Оборонщиков тоже нельзя лишать связи, это было бы вообще глупо. Так что, я думаю, мы увидим к концу этого-началу следующего года, когда во всем мире поставлен срок перехода на 5G, что придут какому-то соглашению. Ситуация не тупиковая, хотя и очень сложная. Частоты – это такая вещь, которую нельзя просто так взять, дать, перекинуть. Думаю, раз один раз прозвучало «не отдадим», второй раз прозвучало «совместное использование», то в третий раз еще одно какое-то определение. Хотя, я не представляю, как 5G и спецведомства будут пользоваться одними частотами. Но, чтобы ни происходило, мы увидим какое-то приемлемое решение», - сказал он.
В своем заявлении Акимов подчеркнул, что приоритетным вариантом развития сети 5G в России является совместное их использование представителями силовых ведомств и операторами связи. Ранее, в апреле 2019 года, он же заявлял, что основная часть работ по расчистке частотного спектра под сети связи 5G будет завершена через два – два с половиной года.
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