Академик: Одним волонтерством лес не спасешь

Масштабные пожары лета 2019 года привели к ущербу в 7 млрд рублей, они охватили более 2,5 млн га сибирских лесов. Режим ЧС был введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии.

Минприроды и Рослесхоз при поддержке волонтёров, активистов, деятелей культуры и общественных организаций приступили к восстановлению леса – по их инициативе в начале сентября была запущена масштабная всероссийская акция «Сохраним лес». В ходе которой, до 31 октября каждый желающий может посадить полученный саженец дерева. Организаторы акции ожидают, что её участниками станут более 3 миллионов человек, а всего будет высажено более 30 миллионов деревьев.

Лесопосадки пройдут по всей стране до ноября. В основном планируется высадить хвойные породы деревьев – сосну, ель, лиственницу. В некоторых регионах также проведут посадки березы, яблони, рябины, сирени и других видов деревьев.

В ходе пресс-конференции НСН «Пожары в Сибири: Планы по восстановлению лесов» директор Института Лесоведения РАН Андрей Сирин заявил, что волонтерство без контроля не принесет желаемых результатов.

«Мы сейчас наблюдаем картину, что разного рода группы людей становятся активным субъектами лесовосстановления. В таких регионах как Московская, Ленинградская, Нижегородская области и других выходят сотни тысяч людей на посадку растений. Когда создавался наш институт в 1944 году, война еще не закончилась, но у руководства государством было понимание, что необходима фундаментальная наука для того чтобы восстанавливать леса, которые сгорели… Это была огромная акция, на которой мы должны учиться. Сейчас люди выходят и хотят посадить лес, но просто волонтерское движение без обеспечения посадочным материалом, без правильного подхода к участкам, где проводить с минимальными затратами посадки, без руководства этими посадками мы не получим эффект», - сказал Сирин.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН «Пожары в Сибири: Планы по восстановлению лесов» зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Юрий Шуваев заявил о несостоятельности ныне существующей системы по тушению лесных пожаров.



