ТПП: В России развалилась организация тушения лесных пожаров

Из-за масштабных пожаров летом 2019 года, охвативших более двух с половиной миллионов гектаров сибирских лесов, режим чрезвычайной ситуации был введён на всей территории Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии. По предварительным оценкам Рослесхоза ущерб от лесных пожаров за 2019 год составил 7 млрд рублей, при этом в 2018 году эта цифра равнялась почти 20 млрд рублей.

В то же время, согласно паспорту нацпроекта «Экология» уже к 2024 году ежегодные потери лесных массивов должны компенсироваться тем же объёмом восстановленных, а финансовые потери должны снизиться более чем в два раза.

В ходе пресс-конференции НСН «Пожары в Сибири: Планы по восстановлению лесов» зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Юрий Шуваев заявил о несостоятельности ныне существующей системы по тушению лесных пожаров.

«В 2019 году было примерно 9 тыс. 700 пожаров это на самом деле не много, даже чуть меньше среднего показателя, если смотреть последние 10 лет. При этом, мы сегодня воочию убедились в том, что организация тушения пожаров, которая начиная с 2008 года практически полностью была передана в субъекты РФ, была растворена. 85 субъектов Федерации – это 85 подходов к этому важному и нужному делу. Поэтому в национальном проекте «Экология» предусматривается несколько изменить структуру управления обнаружением и тушением пожаров», - сказал Шуваев.

Зампред комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии рассказал, как планируется восстанавливать силы по выявлению, локализации и тушению лесных пожаров в России.

«Раньше считали, что пожары могут потушить местные жители или работники леса, в частности арендаторы, которые не подготовлены к этому. То сейчас мы видим, что необходимо укрепить, наделить полномочиями федеральные структуры, которые бы отвечали за процесс от федерального центра до низа. Либо создать, либо укрепить уже существующие. Эти подразделения должны быть своевременно подготовлены, профинансированы и тогда смогут своевременно приступить к обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров. Если этот вопрос будет решен [то тушение лесных пожаров будет проходить плодотворнее]. Это предлагается в программе «Экология»: увеличить численность авиационной охраны лесов, воздушных летательных аппаратов - увеличить силы и средства по обнаружению пожаров. Возможно, следует провести зонирование территорий. Также предусматривается более жесткое взаимодействие сил МЧС и Министерства обороны, когда где-то чрезвычайно сложно [справится своими силами специальных структур]. Общими усилиями РФ может справиться с такими природными явлениями», - заключил спикер.

В основные задачи национального проекта «Экология» входит сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн гектаров, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

В настоящее время нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов, в том числе и «Сохранение лесов» (Рослесхоз).

Ранее в ходе пресс-конференции НСН замначальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства описала, какими темпами идут работы по выращиванию новых лесов.







