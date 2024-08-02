Эксперт объяснила, почему закон о деанонимизации в Telegram не сработает

По ее словам, в Telegram по-прежнему функционирует множество анониных компроматных площадок. Однако большинство соцсетей уже избавились от анонимности после обеления рынка рекламы.

«Данные о получателях рекламных бюджетов за интеграции в блогах уже есть у государства, их можно было бы просто систематизировать. Те же, кто обеляться не хочет — не будут этого делать даже после принятия нововведений», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Госдума приняла поправки, обязывающие владельцев публичных каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч подписчиков передавать данные о себе в РКН. Не прошедшим «деанон владельца» каналам запретят размещать рекламу, собирать донаты, а посты этих каналов нельзя будет репостить, передает «Радиоточка НСН».



