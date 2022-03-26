Эксперт объяснил рост цен на кофе в России

Как отметил эксперт, ключевой производитель кофе —Бразилия, и текущий урожай сократился там из-за засухи и сильных заморозков.

«Также не стоит забывать, что кофе биржевой товар. Неблагоприятные погодные условия привели к негативным экспертным прогнозам и, как следствие, к скачку цен на мировой бирже в 2-3 раза», — подчеркнул Чантурия.

Кроме того, глава «Росчайкофе» рассказал, что Россия полностью зависит от импорта кофе, поэтому падение курса рубля отражается на цене продукта в магазине.

«Однако благодаря заблаговременному импортозамещению в сфере переработки кофе валютная составляющая в цене готового продукта составляет не 100%, а около 70%, так как в Россию кофе, в большинстве своем, приходит в зеленых зернах», — добавил эксперт.

Также Чантурия отметил, что повышение цен на кофе зависит от ретейлеров, которые устанавливают конечную цену с максимальными наценками. Эксперт призвал потребителей быть готовыми к тому, что в ближайшее время кофе останется дорогим продуктом.

