Эксперт объяснил рост цен на кофе в России
Кофе на полках российских магазинов вырос в цене из-за природных катаклизмов и нестабильного курса рубля. Об этом заявил генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, ключевой производитель кофе —Бразилия, и текущий урожай сократился там из-за засухи и сильных заморозков.
«Также не стоит забывать, что кофе биржевой товар. Неблагоприятные погодные условия привели к негативным экспертным прогнозам и, как следствие, к скачку цен на мировой бирже в 2-3 раза», — подчеркнул Чантурия.
Кроме того, глава «Росчайкофе» рассказал, что Россия полностью зависит от импорта кофе, поэтому падение курса рубля отражается на цене продукта в магазине.
«Однако благодаря заблаговременному импортозамещению в сфере переработки кофе валютная составляющая в цене готового продукта составляет не 100%, а около 70%, так как в Россию кофе, в большинстве своем, приходит в зеленых зернах», — добавил эксперт.
Также Чантурия отметил, что повышение цен на кофе зависит от ретейлеров, которые устанавливают конечную цену с максимальными наценками. Эксперт призвал потребителей быть готовыми к тому, что в ближайшее время кофе останется дорогим продуктом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов
- Еврокомиссия призвала отменить «золотые паспорта»
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru