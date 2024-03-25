Эксперт объяснил призывы к терактам в сети психологической атакой на РФ

«Мы видели реальные попытки вербовок со стороны иностранных спецслужб в социальных сетях и мессенджере Telegram. Они принципиально иные – никто не идет и не предлагает людям в лоб совершить теракт», – пояснил эксперт.

По его словам, анализ профилей, с которых осуществляется подобная рассылка, доказывает, что работа ведется централизовано. Также установлено, что часть отправителей использует виртуальную телефонию и SIM-банки для регистрации аккаунтов.

Массовые рассылки сообщений с призывами совершать теракты и диверсии в России за деньги начались 23-24 марта. В них неизвестные предлагают россиянам совершить преступление за гонорары в размере от 250 тысяч до 2 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

