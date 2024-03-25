Эксперт объяснил призывы к терактам в сети психологической атакой на РФ
Сообщения в мессенджерах с призывом о минировании общественных объектов, с которыми столкнулись россияне после теракта в «Крокус Сити Холле», являются частью психологической атаки на Россию. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя департамента расследований в компании T.Hunter Игоря Бедерова.
«Мы видели реальные попытки вербовок со стороны иностранных спецслужб в социальных сетях и мессенджере Telegram. Они принципиально иные – никто не идет и не предлагает людям в лоб совершить теракт», – пояснил эксперт.
По его словам, анализ профилей, с которых осуществляется подобная рассылка, доказывает, что работа ведется централизовано. Также установлено, что часть отправителей использует виртуальную телефонию и SIM-банки для регистрации аккаунтов.
Массовые рассылки сообщений с призывами совершать теракты и диверсии в России за деньги начались 23-24 марта. В них неизвестные предлагают россиянам совершить преступление за гонорары в размере от 250 тысяч до 2 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru