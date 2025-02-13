Эксперт объяснил необходимость цифровой платформы для борьбы с ИТ-преступлениями
Коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар в беседе с изданием «Профиль» сообщил, что создание единой цифровой платформы для обмена информацией между правоохранителями, банками и операторами связи значительно повысит эффективность борьбы с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Он подчеркнул, что такая система позволит оперативно замораживать транзакции, ускорять расследования и предотвращать киберпреступления.
В конце 2024 года правительство утвердило Концепцию государственной системы противодействия ИТ-преступлениям. В рамках этой концепции планируется создание специализированных подразделений и цифровой платформы, которая обеспечит координацию усилий государственных органов и частных учреждений.
Преступления в сфере ИКТ увеличились более чем в два раза за последние пять лет, при этом киберпреступники в 2023 году украли у россиян 250-300 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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