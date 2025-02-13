Эксперт объяснил необходимость цифровой платформы для борьбы с ИТ-преступлениями

Коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар в беседе с изданием «Профиль» сообщил, что создание единой цифровой платформы для обмена информацией между правоохранителями, банками и операторами связи значительно повысит эффективность борьбы с преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Он подчеркнул, что такая система позволит оперативно замораживать транзакции, ускорять расследования и предотвращать киберпреступления.