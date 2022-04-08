Эксперт объяснил, как правильно вести себя на собеседовании
Перед собеседованием соискателю важно подготовиться к вопросам, которые наиболее часто задают работодатели. На самом собеседовании человеку нужно не только правильно рассказать о себе, но и объяснить, чем его привлекает конкретная компания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов.
Он отметил, что многие рекрутеры и HR-специалисты проверяют, насколько кандидат «замотивирован» работать в конкретном месте.
«Если человек чего-то не умеет, его можно обучить. Если человек не хочет, то и смысла его обучать нет. Если вы действительно хотите получить работу, рассказывайте об этом. Это может помочь сгладить другие ошибки, которые у вас могут быть», — рассказал специалист.
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По словам Алясова, если один кандидат на голову выше другого, никакая мотивация не поможет. Однако, если разница в навыках небольшая, мотивация может выручить.
Нужно быть готовым к тому, чтобы самостоятельно задавать работодателю вопросы, заметил специалист. Для этого необходимо предварительно изучить компанию.
«Я бы спросил про стратегию на ближайшие три–четыре года, про потенциальное развитие в рамках этой позиции через те же самые три–четыре года. Не надо спрашивать, что будет через полгода–год: срок в три–пять лет покажет, что человек замотивирован надолго. И еще я бы спросил: «Если получу эту позицию, какие три совета вы мне дали бы, как преуспеть в этой роли?» Если спросить напрямую, по каким критериям отбирают, на этот вопрос могут не ответить. А так, возможно, получится узнать ответ», — объяснил эксперт.
Некоторые вопросы на собеседованиях задают чаще всего, рассказал Алясов. По его словам, к каким вопросам стоит подготовиться, например: «Почему эта сфера?», «Почему эта компания?», «В чем вы хороши?», «Что вы не очень хорошо делаете?».
Спрашивать о будущем доходе необходимо правильно, отметил эксперт.
«Вопросы о зарплате — двоякая вещь. Если вам это важно, то задавайте. Ответ на этот вопрос будет зависеть от нескольких факторов. Если у вас опыт работы до двух–трех лет, то тут просто есть какая-то сумма, и вам заплатят только ее. А вот если вы опытный, то, скорее всего, предусмотрена так называемая вилка: на одной и той же позиции одному человеку могут платить условные 10 рублей, а другому — 15. Это полезно обсудить и выяснить, от чего зависит «вилка». Не каждый работодатель об этом расскажет, но некоторые спокойно все объяснят», — добавил специалист.
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