Эксперт объяснил, как избежать заражения коронавирусом в лифте

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что существует вероятность заразиться COVID-19 в лифте после того, как в нём побывал больной человек. Он пояснил, что лифт - маленькое, замкнутое помещение, которое не проветривается.



Эксперт по обеззараживанию воздуха Сергей Синяев рассказал «Радио1», что для предотвращения заражения коронавирус нужно ездить в лифте в маске, а касаться кнопок лифта - только через салфетку.

Он также добавил, что ультрафиолетовые лампы мало помогают от коронавирус, так как вирус в воздухе зачастую находится в капельках воды, которые защищают его от действия излучения.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил о риске заражения коронавирусом в замкнутых пространствах и помещениях, в том числе в барах, кинотеатрах и церквях.

