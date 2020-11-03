Эксперт объяснил, как избежать заражения коронавирусом в лифте
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что существует вероятность заразиться COVID-19 в лифте после того, как в нём побывал больной человек. Он пояснил, что лифт - маленькое, замкнутое помещение, которое не проветривается.
Эксперт по обеззараживанию воздуха Сергей Синяев рассказал «Радио1», что для предотвращения заражения коронавирус нужно ездить в лифте в маске, а касаться кнопок лифта - только через салфетку.
Он также добавил, что ультрафиолетовые лампы мало помогают от коронавирус, так как вирус в воздухе зачастую находится в капельках воды, которые защищают его от действия излучения.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил о риске заражения коронавирусом в замкнутых пространствах и помещениях, в том числе в барах, кинотеатрах и церквях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru