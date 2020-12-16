Эксперт назвала способ избежать новых пиков заболеваемости COVID в России

Российские власти должны ужесточить контроль за соблюдением мер по остановке распространения коронавируса. В частности, необходимо внимательнее следить за соблюдением масочного режима, так как рост заболеваемости COVID-19 в России напрямую зависит от отношения населения к ограничительным мерам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу аналитической лаборатории РЭУ имени Г.В. Плеханова Елену Егорову.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, с середины ноября по 15 декабря количество инфицированных коронавирусом увеличилось в 1,4 раза и составило более 2,7 миллионов человек с начала пандемии.