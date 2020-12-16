Эксперт назвала способ избежать новых пиков заболеваемости COVID в России
Российские власти должны ужесточить контроль за соблюдением мер по остановке распространения коронавируса. В частности, необходимо внимательнее следить за соблюдением масочного режима, так как рост заболеваемости COVID-19 в России напрямую зависит от отношения населения к ограничительным мерам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу аналитической лаборатории РЭУ имени Г.В. Плеханова Елену Егорову.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, с середины ноября по 15 декабря количество инфицированных коронавирусом увеличилось в 1,4 раза и составило более 2,7 миллионов человек с начала пандемии.
Егорова отметила, что все регионы России приняли меры по остановке распространения инфекции, однако их эффективность зависит от того, насколько аккуратно граждане соблюдают требования властей. Она посетовала, что многие люди безответственно относятся к ограничительным мерам.
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