Помехой для здорового сна назвали вечерний спорт и «зависание» в гаджетах
Для качественного сна противопоказан спорт и «зависание» в гаджетах, заявила врач-травматолог, ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова, сообщает «Газета.Ru».
По её словам, классический восьмичасовой сон – лишь условный показатель, специалисты советуют спать от семи до девяти часов в зависимости от индивидуальных особенностей человека и его организма.
«При этом важно засыпать до 22:00 - это способствует правильной работе циркадного ритма», — пояснила она.
Еще одним необходимым условием врач назвала интервал между сном и последним приемом пищи, который не должен быть менее трёх часов.
«Этого времени достаточно, чтобы еда прошла путь до желудка и начала перевариваться, так как этот процесс очень энергозатратный, то лучше, чтобы ужин начал усваиваться не во время ночного отдыха, а до него», — указала медик. Она посоветовала в крайнем случае выпить перед сном стакан кефира или съесть яблоко.
Специалист назвала телефон и телевизор вредными привычками, так как синее свечение экрана мешает комфортному сну.
Особое внимание она призвала уделять месту для сна.
«Тщательно выбирайте подушку и матрас — специалисты рекомендуют отдавать предпочтение ортопедическим моделям, которые будут поддерживать позвоночник и шею в правильном положении в течение всей ночи, восстанавливать кровообращение и улучшать общее самочувствие», — объяснила Черемисова.
Она призвала также не заниматься физическими нагрузками, потому что адреналин в крови не позволит организму расслабиться в необходимой для сна мере. По словам врача, лучше медленно прогуляться перед сном.
Ранее стало известно, что даже небольшое недосыпание повышает риск болезней сердца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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