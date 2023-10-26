Помехой для здорового сна назвали вечерний спорт и «зависание» в гаджетах

«При этом важно засыпать до 22:00 - это способствует правильной работе циркадного ритма», — пояснила она.

Еще одним необходимым условием врач назвала интервал между сном и последним приемом пищи, который не должен быть менее трёх часов.

«Этого времени достаточно, чтобы еда прошла путь до желудка и начала перевариваться, так как этот процесс очень энергозатратный, то лучше, чтобы ужин начал усваиваться не во время ночного отдыха, а до него», — указала медик. Она посоветовала в крайнем случае выпить перед сном стакан кефира или съесть яблоко.