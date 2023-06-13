Нутрициолог назвал идеальную для здоровья желудка и кишечника позу для сна
Сон на левом боку полезен для кишечника и желудка, заявил нутрициолог Али Рамадан, сообщило издание Huffington Post.
По словам врача, при такой позе для сна желудок и желудочный сок находятся ниже пищевода, из-за этого сокращается риск появления расстройства пищеварения и изжоги. Кроме того, сон на левом боку уменьшает давление на спину. Также это идеальная поза для беременных женщин, поскольку она способствует улучшению кровотока между сердцем, плодом и почками, отметил нутрициолог.
Также Рамадан порекомендовал спать на левом боку людям, страдающим от храпа, имеющим проблемы с высоким кровяным давлением или пищеварением. При этом, по мнению врача, сон на правом боку поможет людям с заболеваниями сердца, а сон на спине способствует укреплению позвоночника.
Ранее врач-сомнолог и невролог Елена Царева раскрыла, чем опасны для сна неудачные позы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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