Нутрициолог назвал идеальную для здоровья желудка и кишечника позу для сна

По словам врача, при такой позе для сна желудок и желудочный сок находятся ниже пищевода, из-за этого сокращается риск появления расстройства пищеварения и изжоги. Кроме того, сон на левом боку уменьшает давление на спину. Также это идеальная поза для беременных женщин, поскольку она способствует улучшению кровотока между сердцем, плодом и почками, отметил нутрициолог.

Также Рамадан порекомендовал спать на левом боку людям, страдающим от храпа, имеющим проблемы с высоким кровяным давлением или пищеварением. При этом, по мнению врача, сон на правом боку поможет людям с заболеваниями сердца, а сон на спине способствует укреплению позвоночника.

Ранее врач-сомнолог и невролог Елена Царева раскрыла, чем опасны для сна неудачные позы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

