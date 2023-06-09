«Недосып приводит к болезням»: Сомнолог предупредил о последствиях нарушения сна
Почти половина работающих россиян регулярно недосыпают. Эта тенденция может привести к негативным последствиям. Об этом рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. По его словам, при нарушении сна и сокращении часов отдыха у человека слабеет иммунная система.
«Если человек сокращает время сна всего на час, это способствует тому, что сопротивляемость организма к различным инфекционным возбудителям резко снижается», — пояснил специалист изданию «Вечерняя Москва».
Он отметил, что для взрослого человека нормой считается от 7 до 9 часов сна в сутки. При этом вопрос продолжительности сна определяется индивидуально, в зависимости от того, сколько времени нужно конкретному человеку для полного восстановления сил. Для избавления от недосыпа Полуэктов рекомендует приучить организм отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время. Также добиться полноценного отдыха, по его словам, можно при помощи расслабляющих процедур. Например, за несколько часов до ночного отдыха принять ванну, успокоить организм легким массажем или прибегнуть к помощи ароматерапии.
Как отметил сомнолог, самое главное для сна – это комфортная обстановка. Спальню нужно хорошо проветрить, в ней не должно быть источников света, а все отвлекающие от сна устройства и гаджеты стоит отключить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru