«Недосып приводит к болезням»: Сомнолог предупредил о последствиях нарушения сна

Он отметил, что для взрослого человека нормой считается от 7 до 9 часов сна в сутки. При этом вопрос продолжительности сна определяется индивидуально, в зависимости от того, сколько времени нужно конкретному человеку для полного восстановления сил. Для избавления от недосыпа Полуэктов рекомендует приучить организм отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время. Также добиться полноценного отдыха, по его словам, можно при помощи расслабляющих процедур. Например, за несколько часов до ночного отдыха принять ванну, успокоить организм легким массажем или прибегнуть к помощи ароматерапии.

Как отметил сомнолог, самое главное для сна – это комфортная обстановка. Спальню нужно хорошо проветрить, в ней не должно быть источников света, а все отвлекающие от сна устройства и гаджеты стоит отключить.

